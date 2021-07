Sottopasso aperto, sottopasso chiuso: le lamentele degli automobilisti sui lavori di manutenzione

Avezzano. Disagi e segnalazioni da parte degli automobilisti per la gestione dei lavori nel sottopasso di via Giovanni Pagani.

Da qualche giorno sono in atto i lavori per la messa in sicurezza del sottopassaggio di via Pagani e, per questo motivo, in alcune ore del giorno è stato vietato il traffico agli automobilisti. Ma pronte sono arrivate le lamentele di chi ogni giorno percorre quell’importante arteria cittadina e che si trova da un momento all’altro con il sottopasso inibito alla circolazione dei veicoli, senza alcuna indicazione di quali sono i giorni di inizio e fine lavori, né degli orari del giorno interessati alla chiusura. Gli automobilisti, in quei casi, si ritrovano a dover fare il giro a via Roma o al sottopasso di via dei fiori. Lamentele anche da parte di chi cerca di arrivare al sottopassaggio da via Madonna del Passo, la strada che parte da via Roma e costeggiando la ferrovia sbuca nel sottopasso di via Pagani, a cui però alcune volte gli addetti ai lavori si sono dimenticati di inibire l’accesso da via Roma e pertanto gli automobilisti sono stati costretti a fare marcia indietro per tornare fino a via Roma. Molti insomma lamentano una gestione improvvisata e senza programmazione dei lavori, in cui persino i diversi uffici comunali interessati non sono stati raccordati tra loro, come confermato anche da qualche addetto ai lavori.