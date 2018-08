Sottopasso allagato, nonostante il semaforo c’è chi passa con il rosso e resta bloccato (video)

Avezzano. E’ bastato qualche minuto di pioggia battente che sta interessando buona parte della Marsica, per causare diversi allagamenti. Non nuovo a questi episodi, e già al centro della polemica negli anni passati è il sottopasso di via Pagani (ex via Albense) ad Avezzano. Proprio a causa dei continui disagi e del pericolo dovuti agli allagamenti,è stato dotato di un semaforo. Un sensore misura il livello dell’acqua piovana nel punto più basso del sottopassaggio, il semaforo si accende di luce rossa nel caso in cui scatti il divieto per il passaggio dei veicoli per avvisare della presenza di situazioni di criticità. Ma ciò nonostante, oggi allo scattare del rosso, non tutti i conducenti delle auto in circolo nella cittadina avezzanese hanno rispettato il divieto di transito. Come vediamo nei video, un avventuriero al volante della sua jeep, è passato ugualmente non curante del semaforo e del sottopasso allagato. Stessa cosa ha tentato di fare un altro cittadino, che evidentemente, alla guida di una vettura di dimensioni più piccole, non è riuscito a percorrere tutto il tratto allagato restando bloccato a causa dell’acqua.

