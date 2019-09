“Sotto la città” con Lino Guanciale verso il primo ciak, le realtà marsicane credono sempre di più nel progetto della Milo Film

Avezzano. Continua senza sosta il percorso di “Sotto la città” verso il primo ciak. Il progetto filmico della Milo Film continua ad attrarre finanziatori, facendo così ben sperare che la fase di produzione vera e propria entri presto nel vivo.

“Sotto la città – 1915” è un progetto cinematografico della Milo Film– società di produzione cinematografica nata in Abruzzo dalle menti di Valeria Tuzii e Federica di Marco (produttrici del film). Il cortometraggio, che sarà diretto da Domenico Tiburzi, inizia il suo cammino dal sisma di Avezzano del 1915 e attraversa il tempo fino ad arrivare a quello del 2009 a L’Aquila attraverso i personaggi di Tito e Berardo, rispettivamente interpretati da Lino Guanciale e Andrea Venditti. Un film che non punta all’autocommiserazione ma ad una sorta di nuovo inizio che, attraverso una favola amara d’altri tempi, ci porta nel mondo intimo del protagonista e ci fa conoscere la sua “donna Angelo”, Marianna, interpretata da Miriam Previati. Le riprese inizieranno a Novembre nel comune di Collelongo, paese che ha conservato edifici risalenti al 1915 e, forse unico fra i tanti della Marsica, a non essere stato intaccato in maniera significativa dal sisma dell’epoca. Per chi fosse interessato può contattare la Milo Film all’indirizzo email milofilmproduzioni@gmail.com.