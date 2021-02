Sostituzione caldaia: approfitta subito del bonus, chiama Imitica e risparmi il 65%

Sostituire la tua vecchia caldaia oggi è più facile grazie alla consulenza e all’assistenza di Imitica!



Una novità del Decreto Rilancio è l’introduzione della possibilità, entro il 31 Dicembre 2021, di scontare immediatamente in fattura la detrazione -che altrimenti si otterrebbe in 10 anni- per la sostituzione della caldaia.

Lo sconto in fattura è applicabile a tutte le caldaie a condensazione, previa installazione anche delle valvole termostatiche e di un termostato di ultima generazione.

Non solo sostituzione caldaia ma anche tutto ciò che è necessario per avere un impianto di riscaldamento tecnologico e sottoposto a continua manutenzione. È questo il modo anche per risparmiare poi regolarmente sui consumi.

I servizi offerti da Imitica:

fornitura e montaggio caldaia

filtro defagnatore magnetico

filtro a polifosfati anticalcare

lavaggio dell’impianto di riscaldamenti

fornitura e montaggio valvove termostatiche

prima accensione

disbrigo patriche enea

rilascio di tutta la certificazione necessaria.

Lo staff di Imitica offre a ogni cliente la possibilità del disbrigo di tutte le pratiche per accedere al bonus caldaia!



Approfitta delle belle giornate e chiama subito Imitica per essere subito pronto al ritorno del freddo oppure passa allo store in piazza Castello ad Avezzano.



