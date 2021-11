Sostegno alle imprese, attivo sportello della Confesercenti di Avezzano: come presentare domanda

Avezzano. È stato pubblicato l’avviso del Comune di Avezzano per il sostegno alle attività produttive della città. È arrivo lo sportello nella sede Confesercenti di Avezzano. Possono partecipare le società di capitali, le società di persone, e le ditte individuali, purché regolarmente iscritte alla competente Camera di Commercio, nonché gli studi associati e ai lavoratori autonomi (liberi professionisti) purché iscritti, se dovuto, ai rispettivi Albi professionali; le associazioni e le società sportive dilettantistiche, purché regolarmente iscritte al Registro CONI; c) le istituzioni sociali private, comunque denominate, che non perseguono scopo di lucro purché regolarmente iscritte, laddove prescritto, agli albi e ai registri pubblici di rispettiva pertinenza.

Sono esclusi, tra gli altri, i soggetti non in regola con il DURC.

Il progetto finanzia le innovazioni di prodotto e di processo produttivo, la digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza e l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica e/o il supporto all’adozione di un Piano di smart working; Acquisto di materiali, macchinari, attrezzature, impianti, arredi e software per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e i collegamenti dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti, nonché per l’introduzione e/o implementazione di misure e procedure finalizzate alla prevenzione e al contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19.

I benefici economici consistono nell’erogazione di contributi di importo pari al 50% della spesa sostenuta dal richiedente per la realizzazione degli investimenti proposti in domanda, sino a un massimo di 1.500 euro.

La domanda va presentata al Comune di Avezzano, in modalità telematica (mezzo pec), a partire dalle 9 di domani, 26 novembre fino al 6 dicembre.

Le agevolazioni saranno assegnate secondo l’ordine di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle somme stanziate nel bilancio del corrente anno del Comune di Avezzano.

La Confesercenti è a disposizione per l’assistenza nella elaborazione e l’inoltro della Domanda. Per ulteriori informazioni è possibile recarsi alla sede Confesercenti di Avezzano, in via Monte Velino, 133 / 137, telefonare al numero 0863/22764 o, per info dirette sul Bando, chiamare il 349.2669699.