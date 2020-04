Sospesi i festeggiamenti per la Madonna di Pietraquaria 2020, la data slitta a settembre?

Avezzano. In relazione alle restrizioni emanate nei diversi decreti legge in merito alla pandemia di Covid19,

il comitato dei festeggiamenti per la Madonna di Pietraquaria comunica che tutte le attività per i festeggiamenti programmati per il 25,26 e 27 di aprile 2020 sono temporaneamente sospesi fino a data da destinarsi.

Nella nota il comitato chiarisce anche che sono sospese anche tutte le attività ludiche per le scuole, l’accensione dei fuochi, l’esibizione dell’artista per la serata del 27 aprile e l’estrazione della lotteria del 2 giugno. Il dottor Antonio Di Legge, presidente del comitato, nel diramare la nota esprime sommo rammarico, ma la conclude dicendo che si avrà cura di comunicare tempestivamente la nuova data, non appena dal comitato verrà individuata la più opportuna. In attesa che il comitato festeggiamenti 2020 possa tornare a riunirsi di nuovo, al momento l’ipotesi più gettonata è quella di rimandare la celebrazione della festa più importante della città ad un giorno ancora da decidere di settembre, mese in cui avvenne l’incoronazione della Madonna di Pietraquaria nell’anno 1838.