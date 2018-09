Sospesi aumenti pedaggi autostradali, Di Natale: piena soddisfazione, ora si pensi al tema sicurezza

Aielli. Arrivano buone notizie dal Ministero delle Infrastrutture. Dal primo ottobre al 31 dicembre sono stati sospese le maggiorazioni sui pedaggi sull’autostrada gestita dalla società Strada dei Parchi. Dal primo gennaio 2019 si tornerà alle tariffe del 2017.

“Soddisfazione piena”, ha commentato il sindaco di Aielli Enzo Di Natale, uno dei promotori dell’iniziativa, “per un segnale che onestamente non mi aspettavo, con queste modalità e in questi termini. Va dato atto, qualora si tenesse fede agli impegni presi oggi, che è qualcosa di straordinario. L’abolizione dell’aumento sconsiderato era la prima delle nostre richieste. Sicuramente un cambio di rotta rispetto al passato. Ora l’attenzione si sposta al tema sicurezza, ancora più importante del discorso pedaggi”. Enzo Di Natale è stato uno dei promotori delle proteste contro i rincari autostradali ed è in prima linea sul fronte sicurezza.