Sos scottature solari, ecco i migliori rimedi

Sole e caldo: è arrivato il momento di godere della bella stagione trascorrendo del tempo al mare o in piscina con l’obiettivo di raggiungere l’amata tintarella estiva. Se è vero che le radiazioni ultraviolette favoriscono la fotosintesi di vitamina D, necessaria per una corretta mineralizzazione delle ossa, in quanto interviene nella regolazione del metabolismo del calcio e del fosforo, è anche importante ricordare che trascorrere molte ore sotto al sole, senza le dovute accortezze, può portare a una maggiore possibilità di scottarsi.

Rossore, ipersensibilità cutanea, prurito, comparsa di bolle o vescicole sono solo alcuni dei sintomi causati da una eccessiva esposizione ai raggi del sole. Più nello specifico, non proteggere adeguatamente la pelle, infatti, significa incorrere in una serie di reazioni fotobiologiche responsabili di effetti dannosi, sia acuti (eritemi, scottature, azioni di fotosensibilità) che cronici (aumentato rischio di sviluppare tumori della pelle). I raggi ultravioletti hanno la capacità, inoltre, di generare radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo che favorisce l’invecchiamento precoce della pelle.

Ecco perché oggi con il team della farmacia Santa Caterina di Avezzano, vi diremo quali sono i migliori rimedi per le scottature estive da applicare nell’immediato.

I rimedi (naturali e non) per le scottature

Non grattare la pelle arrossata e non rompere mai bolle o vescicole

Non esporsi al sole finché è presente l’irritazione

Raffreddare la zona interessata con acqua fredda per alleviare il prurito

Mantenere la pelle idratata usando creme per scottature e creme lenitive

Aloe vera: uno dei rimedi più noti in quanto svolge un’azione lenitiva, protettiva, idratante ed elasticizzante nutrendo e risanando la pelle.

Il miglior rimedio è la prevenzione.

È bene applicare creme solari con la giusta protezione, evitando di utilizzare quelle avanzate dall’anno precedente, che potrebbero essersi deteriorate e aver perso il filtro indicato. Ricordiamo che la capacità schermante di questi prodotti è indicata da un numero preceduto da una sigla (SFP o SPF), considerando che un fattore di protezione solare molto alto è pari a 50+.

Alcune zone del nostro corpo necessitano, poi, di particolari accorgimenti: per esempio il contorno occhi, le labbra, le ginocchia, i nei, il décolleté e le mani sono parti più delicate, che è bene proteggere con un solare di alta protezione. Alla sera, infine, è bene applicare su tutto il corpo la giusta dose di doposole idratante, emolliente e rinfrescante.

Il tutto supportata da un aiuto che proviene dall’interno, ovvero, con integratori solari. Questi ultimi rappresentano un valido aiuto per contrastare il danno ossidativo indotto dal sole e per stimolare la produzione di melanina (sostanza prodotta fisiologicamente dal corpo per difendere la pelle dalle radiazioni ultraviolette, nonché pigmento responsabile dell’abbronzatura).

Insomma, l’azione sinergica di foto-protezione esterna (creme solari) ed interna (integratori) risulta essere, quindi, fondamentale per rendere il sole un alleato del nostro benessere ed evitare che l’esposizione possa causare gravi problemi alla salute.