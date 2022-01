Sos portalettere, segnalati disservizi in diversi comuni della Marsica: la posta arriva in ritardo, anche le raccomandate

San Vincenzo Valle Roveto. “Si informa che, a seguito di diverse segnalazioni di cittadini, di tutti i paesi del Comune, che lamentano forte ritardo o addirittura la mancata consegna della corrispondenza, da parte di Poste Italiane, il Sindaco ha sentito l’obbligo di contattare direttamente l’azienda postale, per segnalarne il disservizio”.

Lo scrive in una nota l’amministrazione comunale di San Vincenzo valle Roveto, a guida del sindaco Carlo Rossi.

“In particolare, ha ritenuto principalmente dover stigmatizzare la mancata o tardiva consegna delle bollettazioni delle utenze domestiche; ciò è, infatti, fonte di disagio specie nella popolazione anziana, preoccupata di vedersi applicate sanzioni e/o interessi per tardivo pagamento”, scrive il Comune della Valle Roveto, “nei giorni scorsi il Sindaco ha contattato il servizio distribuzione / recapito di Poste Italiane di Avezzano, e per il tramite della Direttrice, avendo subito dopo un colloquio telefonico con una funzionaria della Direzione di Roma. Entrambe conoscono appieno l’esistenza del problema e stanno lavorando per la sua risoluzione. In questa settimana, si terrà un incontro da remoto, dove il Sindaco parteciperà personalmente, per ribadire l’urgenza di un cambio di passo e per chiedere a Poste Italiane di chiarire la situazione e comunicare ufficialmente le azioni che intende intraprendere, per risolvere in tempi certi questa incresciosa circostanza”.

I disservizi sulla consegna della corrispondenza, però, non sono stati sollevati solo nella Valle Roveto. Disagi sono stati vissuti, ad esempio, anche dai residenti di varie zone di Avezzano. Tra le altre, l’area in cui gravita via Salvo d’Acquisto, dove i problemi ci sono stati con le raccomandate. In questo caso, una residente ha protestato anche nella sede principale delle Poste di via Cavalieri di Vittorio Veneto, ad Avezzano, perchè il disservizio era legato alle notifiche dell’iter di un concorso pubblico.