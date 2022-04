Sos maltempo: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nei comuni marsicani

Avezzano. Un forte maltempo d’inizio aprile si è abbattuto su diversi comuni della Marsica. Si conclude cosi la notte d’intenso lavoro appena trascorsa per i Vigili del fuoco di tutta la provincia, intervenuti in numerosi interventi di soccorso su gran parte del territorio. Scrive il comunicato di Enzo Albanese: “Quelli di particolare rilievo sono avvenuti in Avezzano dove in molti casi, a causa del carico di neve, si sono verificati danneggiamenti di alberi con caduta di rami. In un caso un albero è caduto su un’auto in sosta”.

Inoltre, “ad Avezzano, in zona semicentrale, il peso della coltre di neve, particolarmente pesante, ha provocato il crollo del tetto di un vecchio edificio inutilizzato, che fortunatamente, implodendo all’interno non ha causato gravi disagi. A Civitella Roveto, la strada che conduce alla frazione di Meta è stata interrotta dalla caduta di alberi sulla sede stradale. Con la solita solerzia i Vigili del fuoco hanno rapidamente ripristinato le condizioni di transitabilità. A Celano, a causa del fondo stradale innevato, due auto, sbandando, si sono urtate frontalmente fortunatamente con lievi i danni per gli occupanti delle vetture”.