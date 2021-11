Sorpreso a spacciare tra i giovani del paese, arrestato 21enne di Carsoli

Carsoli. I carabinieri della compagnia di Tagliacozzo hanno arrestato un 21enne di Carsoli per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo, osservato per alcuni giorni negli spostamenti, è stato poi fermato in un luogo di aggregazione dei più giovani e, perquisito, è risultato in possesso di alcuni grammi di hashish già suddivisi in piccole dosi.

È stato poi perquisito a casa dove i militari dell’Arma, al comando del capitano Michele Valentino Chiara, hanno trovato altri cento grammi circa, sempre di hashish, in parte confezionato in singoli pezzi e in parte ancora da suddividere.

In tutto i militari hanno sequestrato 116 grammi di hashish, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio nonché materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

Su disposizione del pm della procura della Repubblica di Avezzano, Elisabetta Labanti, il giovane è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari.