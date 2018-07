Sopralluogo della Pezzopane sul Ponte del Giovenco, presentata interrogazione parlamentare

Bisegna. In merito alla vicenda del ponte sul fiume Giovenco in prossimità di Bisegna, l’onorevole Stefania Pezzopane si è recata di persona sul posto per constatare l’entità e la necessità degli interventi. “Ho effettuato un sopralluogo sulla strada verso il ponte e sto depositando una interrogazione al ministro delle infrastrutture. Con la Regione siamo impegnati a sbloccare questa situazione divenuta assurda”. ” Ho parlato, prosegue la Pezzopane, con amministratori e cittadini a Pescasseroli in occasione della mia presenza al Premio Benedetto Croce e sono subito andata a vedere la reale situazione. Domani depositerò una interrogazione parlamentare, perché la situazione è insostenibile”. Bisegna. In merito alla vicenda del ponte sul fiume Giovenco in prossimità di Bisegna, l’onorevole Stefania Pezzopane si è recata di persona sul posto per constatare l’entità e la necessità degli interventi. “Ho effettuato un sopralluogo sulla strada verso il ponte e sto depositando una interrogazione al ministro delle infrastrutture. Con la Regione siamo impegnati a sbloccare questa situazione divenuta assurda”. ” Ho parlato, prosegue la Pezzopane, con amministratori e cittadini a Pescasseroli in occasione della mia presenza al Premio Benedetto Croce e sono subito andata a vedere la reale situazione. Domani depositerò una interrogazione parlamentare, perché la situazione è insostenibile”.

“Premesso che la chiusura, per dissesto statico, del ponte lungo l’arteria che collega Pescasseroli a Bisegna, in provincia dell’Aquila – si legge nell’interrogazione – determina grave disagio ai residenti e ai visitatori sempre numerosi del territorio; l’area infatti ricade anche nel Parco nazionale d’Abruzzo. Si comprenderà quindi la difficoltà determinata dalla chiusura di un’arteria essenziale delle aree interne. Necessario considerare i danni alle strutture ricettive e alle attività collegate al turismo derivanti dalla difficoltà a raggiungere le aree nella stagione che maggiormente attira visitatori. Tenuto conto che per l’anno 2018 la Regione Abruzzo assegna alla Provincia dell’Aquila un contributo per lavori infrastrutturali urgenti anche al al km 24+400 alla SP 17 del Parco Nazionale d’Abruzzo, in corrispondenza del ponte sul fiume Giovenco, ma che ad oggi nessun cantiere ha preso il via per la soluzione del problema. Considerato che il comune di Bisegna per superare questa situazione di stallo si è anche reso persino disponibile ad effettuare i lavori; tenuto conto che con apposito emendamento del Partito Democratico il consiglio regionale ha assegnato ulteriori risorse; considerato che la politica ha il dovere di tutelare persone e territori e che l’opera risulta essenziale per un territorio ad alta vocazione turistica e per i residenti di un pezzo di territorio ricadente nelle aree interne del Paese. Si chiede di sapere quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze.”