Sopralluogo del sindaco De Angelis al cantiere di piazza Risorgimento: sarà un’opera notevole

“Stiamo organizzando una grande festa, che porti tante famiglie nel cuore della città e con cui concludere insieme gli Eventi Estate2018, anche con una serata dedicata allo shopping”, afferma il sindaco De Angelis in una nota.

“Stiamo lavorando per far coincidere il grande evento dell’arrivo del gruppo musicale dei The Kolors con l’inaugurazione della nuova fontana di Piazza Risorgimento”.

“Sono certo che sarà un’opera notevole, che creerà un nuovo e grande spazio in cui intrattenersi, in cui convivrà la storia della piazza, con il futuro e cioè con un’area più moderna, con più luce, più bella”, continua il primo cittadino avezzanese.

“In vista dell’evento abbiamo organizzato in Comune degli incontri con i responsabili delle associazioni di categoria dei commercianti. La manifestazione è organizzata dal Comune di Avezzano”, conclude il sindaco De Angelis, “pertanto abbiamo proposto agli esercenti di rimanere aperti nella serata di sabato, fino alle 24, offrendo loro la possibilità di occupare l’area antistante il locale senza pagare l’occupazione del suolo pubblico”.