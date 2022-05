Soppressioni fermate bus, disagi per i lavoratori degli uffici giudiziari su linea Avezzano L’Aquila

Avezzano. “Ci sono precarie condizioni di mobilità che, con una nota sollecitatoria indirizzata al Presidente Tua Abruzzo, Assessora comunale con delega ai Trasporti e Sindaco, stanno creando evidenti disagi alle lavoratrici e lavoratori che operano negli Uffici Giudiziari dell’Aquila”.

A darne notizia è Giuseppe Merola Coordinatore Regionale FP CGIL Abruzzo Molise Funzioni Centrali/Ministeri e Segretario FP CGIL L’Aquila, che chiede opportune valutazioni di competenza, affinché vengano ripristinate le soppressioni delle fermate di Viale Corrado IV e quella ubicata tra viale Croce Rossa e via Vicentini.

Il personale, proveniente in buona parte da Avezzano, rivendica precarietà di mobilità, vista la fermata extraurbana nelle adiacenze dell’Aquila ovest, per raggiungere adeguatamente il posto di lavoro in via XX Settembre, tenendo conto di una giusta conciliazione temporale, specie durante le avversità meteorologiche, continua il sindacalista, “non volendo entrare in alcun merito gestionale della questione, appare però necessario chiedere una sensibile attenzione alla significativa problematica, a tutela della comunità tutta auspicando così in una rapida risoluzione”.