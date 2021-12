Soppressione tribunali minori, Angelosante: “Pronto a manifestare per il nostro territorio”

Avezzano. “Con i colleghi consiglieri regionali Manuele Marcovecchio e Antonio Di Gianvittorio abbiamo fondato “Valore e Abruzzo” non certo per giochi di palazzo o prebende, ma in difesa dei territori e, dunque, sono a disposizione per una manifestazione fragorosa che riporti la Marsica al centro e tuteli il tribunale in primis, dal momento che non è possibile che tutti i partiti politici siano d’accordo e poi dall’alto queste decisioni vengono cancellate”.

Lo scrive Simone Angelosante (Valore Abruzzo), consigliere regionale, alla vigilia della presentazione del movimento civico nella sua Avezzano. Rilancia il concetto senza giri di parole dopo averlo espresso nella riunione a difesa delle sorti dei tribunali minori.

“Tutto quello che ha la Marsica se lo è dovuto conquistare con le unghie e con i denti” prosegue Angelosante “Non vorrei che i fondi del Pnrr li vedessimo transitare per altri lidi. Il nostro territorio aspetta risposte circa lo smistamento merci, il nuovo ospedale, il collegamento veloce Pescara-Roma e l’agognato impianto di irrigazione per il Fucino. Il mio fine è quello di accendere un faro sulle istanze marsicane attuabili con i fondi del Pnrr” conclude Angelosante.