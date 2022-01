Soppressione fermate bus di Cappelle e Magliano, sindaci contrari: sopralluogo con la Tua

Magliano de’ Marsi. I vertici Tua, insieme al sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano e al vice sindaco di Scurcola Marsicana, Ivan Antonini, hanno eseguito un sopralluogo per trovare una soluzione condivisa a seguito della soppressione da parte della società che gestisce il trasporto pubblico, della fermata di Cappelle dei Marsi, la frazione di Scurcola.

A rischio è anche la fermata di Magliano de’ Marsi, che al momento pare si voglia spostare all’uscita dell’autostrada. Dove già oggi molti pendolari lasciano la propria auto per usufruire il servizio. Area però “pericolosa” considerato il traffico che la percorre.

Contrarietà al progetto è stata espressa dal sindaco Di Cristofano e dal vice sindaco di Scurcola Antonini, all’ipotesi presentata da Tua di trasferire le fermate dei due centri urbani al parcheggio antistante il casello autostradale. Come già avvenuto a Pratola Peligna, dove la fermata da piazza primo Maggio è stata dirottata lungo la statale 17, i tecnici di Tua hanno eseguito un sopralluogo nell’area di Magliano, insieme ad alcuni dirigenti della Regione. I bus della linea commerciale di Tua provenienti da Avezzano e diretti a Roma finora hanno fatto sosta prima nella frazione di Cappelle dei Marsi e poi a Magliano de’ Marsi, nella piazza del Serpentone. Delle fermate storiche, oltre che strategiche per le due comunità, sulle quali ora si vuole soprassedere per decentrare tutto vicino al casello autostradale.

Sia Di Cristofano, sia Antonini, anche alla luce delle proteste presentate dai pendolari che ogni giorno prendono i bus per raggiungere la capitale, hanno ribadito ai rappresentanti di Tua e Regione che le due fermate non possono essere trasferite.

“Siamo contrari a questa ipotesi”, commenta il sindaco di Magliano, “solo nel nostro paese usufruiscono di uno dei bus diretti a Roma circa 25 persone e altrettante salgono a Cappelle dei Marsi. Come si può pensare di spostare una fermata in una zona scoperta, senza collegamenti e scomoda per i nostri pendolari? Se un bus invece di fermarsi al centro del paese fa la sosta nei pressi del casello autostradale un turista che arriva da Roma come fa ad arrivare a Magliano o a Rosciolo?”. La decisione ora sarà presa dai vertici di Tua e Regione che sono a lavoro per risolvere la situazione.