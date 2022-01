Soppressa la rimessa della Tua a Celano, da lunedì i pullman resteranno parcheggiati solo ad Avezzano

Avezzano. C’è delusione e malcontento tra gli autisti della Tua che rimangono coinvolti dalla soppressione della rimessa di Celano, ordinata dall’azienda. Come si legge nell’ordine di servizio affisso alla bacheca con le comunicazioni aziendali, da lunedì è prevista la soppressione della rimessa comunale dei bus che si trova nei pressi del Palasport.

Secondo l’azienda la scelta sarebbe dettata da un risparmio economico nelle spese sostenute sui lavoratori coinvolti, che sono cinque e che coprono le corse di Celano e di Aielli.

Da lunedì, dunque, i cinque turni di lavoro che coivolgono il personale della sede di Celano verranno spostati alla sede di Avezzano. In poche parole, questa soppressione comporta che ben dieci corse, quelle da Celano ad Avezzano, viaggino praticamente vuote: cinque corse sono per prendere il servizio e altrettante sono per finirlo e riportare il mezzo ad Avezzano.

In termini economici il risparmio sarebbe sul lavoro dei cinque lavoratori coinvolti ma di fatto lo stesso personale per spostarsi da Celano ad Avezzano per prendere servizio e per andare a parcheggiare i mezzi comunque dovrà essere pagato per un tempo superiore. Senza tener conto comunque del gasolio in più utilizzato, del “deperimento della macchina” e anche dell’inquinamento che prevede dieci corse. Tema quest’ultimo ancora molto lontano dagli obiettivi di chiunque.