Soppressa la fermata dei bus a Cappelle, un pendolare: “Alla fermata di Magliano assembramenti e disagi”

Magliano de’ Marsi. Soppressa dalla Tua la fermata bus a Cappelle dei Marsi, la frazione di Scurcola Marsicana, iniziano i disagi per i pendolari.

“Sono uno dei tanti pendolari, che da oltre trenta anni, per potersi recare sul proprio posto di lavoro affronta un lungo viaggio verso la capitale”, racconta un lettore di Marsicalive che ha segnalato il disagio alla redazione, “dal 3 gennaio 2022, con la ripresa delle attività lavorative ho avuto la bella sorpresa di scoprire la soppressione della fermata intermedia di Cappelle dei Marsi, generata da Tua, a seguito del passaggio da Sangritana a Tua nella gestione delle corse Avezzano-Roma. Questa decisione oltre a creare un forte disagio a tutte le persone che dai paesi vicini raggiungono Cappelle come punto di interscambio verso la capitale, di fatto non garantisce un adeguato distanziamento sociale”.

“La Tua, infatti”, conclude il pendolare, “la Tua con questa decisione, a dir poco strategica, crea un pericoloso assembramento di pendolari costringendoli a confluire tutti alla fermata di Magliano de’ Marsi per poter raggiungere il proprio posto di lavoro!”.

Sembrerebbe che siano comunque in corso degli incontri con le parti interessate, con tavoli di lavoro a cui sono cui è stata chiamata anche l’amministrazione comunale di Magliano de’ Marsi, per riorganizzare le fermate in modo che non si creino disagi ai pendolari.