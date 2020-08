“Sono una cuoca; compro, cucino e mangio targato Elite Surgelati”. L’azienda raccontata dalle parole dei suoi clienti

Dal congelatore ai piatti per creazioni da mangiare prima con gli occhi e poi con la bocca. Sono ormai due anni che Carla è una fedelissima cliente di Elite Surgelati. Residente a Cassino, lavora come cuoca in un hotel ma in seguito alla diffusione del Covid-19 ha trascorso un lungo periodo a casa, non abbandonando i fornelli e tutto ciò che gira intorno alla sua passione più grande: la cucina.

Come la maggior parte di noi, Carla ha cercato di riempire le sue giornate creando piatti buoni, originali – al tempo stesso semplici da preparare – con prodotti ordinati e ricevuti direttamente a casa da Elite Surgelati.

“Essendo molto impegnata sul fronte lavorativo, tornare a casa e sapere di poter ricevere prodotti surgelati di elevata qualità da tenere sempre in congelatore (acquistato, tra l’altro, sempre da Elite) e da preparare in qualsiasi momento, mi ha permesso di condurre una vita assolutamente lontana dalla frenesia e caos che invade la vita di tutti al giorno d’oggi”.

“A dir la verità, prima di entrare nella famiglia Elite Surgelati ho avuto modo anche di sperimentare altre catene che però non mi hanno soddisfatto tanto quanto hanno fatto i prodotti, l’organizzazione e la disponibilità dei membri di questa azienda. Oltre a riconoscere la qualità della materia prima che viene proposta, a farmi affezionare è stata la presenza dello staff”.

“La simpatia e la gentilezza delle operatrici telefoniche ma anche del resto del personale che è sempre stato educato e disponibile ha fatto – per quanto riguarda il mio caso specifico – la differenza. Essendo abituata a stare sempre a stretto contatto anche con il pubblico, apprezzo quando c’è questo tipo di attitudine nei miei confronti e in quelli degli altri clienti”.

“Io compro, cucino e mangio prodotti Elite Surgelati, dalla carne al pesce, dalle verdure ai dolci. Durante la quarantena, la mia passione per l’arte culinaria non mi ha abbandonato, anzi si è fatta sentire ancora di più. Ho avuto infatti la necessità di mettermi all’opera e ho realizzato piatti con prodotti acquistati da Elite”.

“La pubblicazione dei miei piatti nasconde dietro una missione speciale. Ho voluto rappresentare una sorta di testimonianza per tutte le donne che si sono ritrovate chiuse in casa: ho voluto diffondere ricette semplici ma buone e originali che chiunque può riprodurre tra le mura della propria abitazione. Sono stata e sono tuttora a disposizione per aiutare chi abbia bisogno di consigli in cucina o per la realizzazione di qualche piatto perché sono dell’idea che le cose belle vadano condivise e l’amore per la cucina è tra queste”.

A detta di Carla sono pochi e semplici i passi da compiere per la creazione dei piatti ma prima di tutto è necessario provvedere al reperimento di prodotti buoni con la b maiuscola… “prodotti che Elite Surgelati può assicurarvi!”.

