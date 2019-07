[SONDAGGIO] Piazza Risorgimento, contrari e favorevoli a riaprire alle auto: ecco cosa ne pensano i nostri lettori

Sei favorevole alla riapertura al traffico in Piazza Risorgimento? No, sono contrario

Avezzano. Un tratto di Piazza Risorgimento, probabilmente quello che da via Corradini e sale a Corso della Libertà, riaprirà al traffico dopo l’assestamento della malta utilizzata per la nuova pavimentazione, presumibilmente intorno al 25 luglio. Verrà applicato un film protettivo sul marmo per evitare che la pavimentazione venga danneggiata.

In vista di questo provvedimento di riapertura, che sarà firmato dal commissario prefettizio, Mauro Passerotti, si è acceso il dibattito tra possibilisti e oppositori.

Da un lato ci sono molti commercianti che chiedono di andare avanti con questo iter di riapertura.

Dall’altro ci sono associazioni che si oppongono, come ad esempio il Wwf Abruzzo che mette sul tavolo la delibera di giunta 180 del lontano 2009 in cui si istituiva un’isola pedonale permanente come previsto dal Prg, provvedimento seguito da tre sentenze a favore di Tar e Consiglio di Stato. Anche il mondo politico è spaccato, così come i cittadini.

Per questo motivo MarsicaLive, voce del territorio, chiama in causa la popolazione con un sondaggio tra i propri lettori.