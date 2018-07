Solidarietà e partecipazione a Sante Marie per la Passegiata per la vita, raccolti fondi per le donne chemioterapiche

Sante Marie. Donne in marcia per dire sì alla prevenzione contro i tumori femminili. In tante ieri hanno preso parte alla passeggiata per la vita organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Sante Marie in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha voluto porre al centro la prevenzione sui tumori femminili.

L’evento ha visto la partecipazione dello staff medico della clinica L’Immacolata di Celano e dell’associazione I Girasoli – Profumo di famiglia che hanno curato lo spazio informativo con Luigi Selvaggi, primario della divisione di ginecologia e Pasquale Felli, riflessologo plantare. Il presidente del comitato pari opportunità, Simonetta Lattanzi, ha ringraziato le tante donne intervenute e ha ricordato l’importanza della solidarietà verso chi è meno fortunato.

“L’associazionismo è la forza del nostro territorio e dell’intero Abruzzo”, ha commentato il sindaco e assessore regionale Lorenzo Berardinetti, “la condivisione dei progetti e la partecipazione sono fondamentali per sensibilizzare tutti su un tema importante come questo”. L’onorevole Stefania Pezzopane ha ricordato l’importanza per le donne di “non trascurarsi ma e di sottoporsi periodicamente a controlli e screening”. Con i fondi raccolti durante la manifestazione l’associazione i Girasoli acquisterà delle parrucche per le donne in chemioterapia e il caschetto anti caduta per i capelli che verrà donato il 30 novembre durante lo spettacolo “Ancora” che si terrà al castello Orsini di Avezzano e sarà curato dalla Golden dancing.

Il dottor Selvaggi ha evidenziato come “mettere in sicurezza la salute della donna è mettere in sicurezza l’intero sistema familiare”. Subito dopo la parentesi di sensibilizzazione si è partiti per la passeggiata lungo le strade del paese. La carovana colorata ha attraversato le vie e le piazze del borgo per poi tornare in piazza Aldo Moro dove tutti hanno festeggiata la riuscita della giornata con un pasta party.