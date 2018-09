Solidarietà e arte canora a Tagliacozzo, l’Istituto Argoli organizza un concerto a scopo benefico con il Trio Cardoso presso il Teatro Talìa

Tagliacozzo – Una interessante iniziativa è stata intrapesa dall’Istituto Omnicomprensivo Statale “Argoli” di Tagliacozzo. Per martedì sera 11 settembre 2018 è stato organizzato un Concerto a scopo benefico con il Trio Cardoso composto da Massimiliano De Foglio, Alessandro Giancola e Guido Ottombrino. L’appuntamento è nella suggestiva cornice del Teatro Talìa di Tagliacozzo alle ore 21.00. L’evento è stato organizzato con il Patrocinio dei Comuni di Tagliacozzo e di Sante Marie, ed il ricavato – spiega il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Marziale – sarà devoluto in favore dell’Associazione di Promozione Sociale “Una scuola di Arcobaleni” per il sostentamento di attività presso il Villaggio “Sambowtè” nel Senegal. E’ una occasione che vuole collegare la solidarietà all’arte canora e legata all’istruzione scolastica, che merita di essere sostenuta e condivisa. @d.i.

