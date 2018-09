Avezzano. “Esprimiamo solidarietà per la gravissima intimidazione messa in atto nei giorni scorsi nei confronti del sindaco, Gabriele De Angelis e di alcuni dirigenti e consiglieri. Confcommercio ed il Comitato Centro Città, respingono e condannano con forza questi atti indegni ed auspicano che gli accertamenti in corso, individuino i responsabili dell’accaduto”.

Ultime Notizie