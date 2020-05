Solidarietà a due ruote, il MotoclubMarsicaGs dona generi alimentari alle famiglie in difficoltà

Avezzano. Non si ferma la macchina della solidarietà, quella che spinge chiunque, in qualunque angolo d’Italia, a stringersi al fianco di chi si trova in difficoltà. L’emergenza sanitaria in itinere sta procurando incalcolabili danni all’economia del nostro Paese e molte famiglie, a causa di questa situazione straordinaria, iniziano a manifestare il bisogno di un supporto costante e non più occasionale.

Il mondo dell’associazionismo si è adoperato fin dall’inizio per dare il proprio contributo e in queste ore ci giunge notizia di una bella iniziativa promossa da “Diamoci una mano” in collaborazione con il Moto Marsica Gs, club di centauri molto conosciuto sul nostro territorio, che di fronte a una richiesta di aiuto non solo non si è tirato indietro ma anzi, si è speso per elargire un generoso contributo.

Gli appassionati delle due ruote hanno donato una somma di denaro per acquistare beni di prima necessità da donare all’associazione che, a sua volta, si preoccuperà di distribuirli tra coloro i quali ne avranno impellente necessità. Di gesti analoghi in queste settimane ce ne sono stati diversi ed è sempre bene specificarli. In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo, sapere di essere un popolo unito, capace di pensare a chi sta attraversando un momento drammatico, è un qualcosa che non va dimenticato. Complimenti per l’iniziativa, dunque.