Sogno di una casa in legno #5: pitture per interni ed esterni, come sceglierle?

Un altro solo passo e il traguardo è raggiunto: siamo arrivati all’ultima puntata della rubrica “Sogno di una casa in legno”, proposta dal nostro sponsor Tecnoedil.

Vi abbiamo reso protagonisti, insieme a Edoardo e Ginevra – la nostra giovane coppia – di un percorso breve ma intenso verso la realizzazione di una casa in legno.

Siamo partiti dalle prime necessarie procedure alla scelta degli infissi e dei sistemi di sicurezza per passare successivamente all’analisi del miglior tipo di riscaldamento.

Infine, abbiamo visto come la selezione delle finiture come pavimentazione e arredo bagno sia una fase delicata.

Fase 5: la scelta delle vernici

Oggi, come ultima mossa da compiere, ci faremo raccontare come hanno affrontato l’analisi e scelta delle vernici per esterno e interno ma anche eventuali carte da parati per decorare le pareti della loro nuova casa.

“Per completare il nostro percorso verso la realizzazione della nostra abitazione in legno”, ha raccontato Ginevra, “era necessario scegliere quali fossero i colori che andassero a ricoprire le pareti interne ed esterne della nostra casa. Come ci aveva spiegato il team di TecnoEdil, si è trattato di una decisione non semplice in quanto questa riflette molto la nostra personalità e il nostro stile.

Vernici per interno.

“Per le pareti interne della nostra casa, abbiamo potuto soffermarci sulla grande varietà di vernici che ci sono state proposte in negozio. Il team ci ha, infatti, mostrato l’assortimento di pitture per interni lavabili o traspiranti di alta qualità e soprattutto per ogni tipo di esigenza, soffermandosi in particolar modo su quei prodotti idonei a mantenere l’ambiente sano e confortevole”.

“Inoltre, è stato utile poter sperimentare il servizio di spettrofotometro, grazie al quale si può riprodurre qualsiasi colore dandoci la possibilità di ampliare le opportunità di scelta. L’ampia gamma di effetti decorativi, la cui bellezza rende la scelta ancora più ardua è affiancata da una vasta collezione di carte da parati verso cui ci siamo orientati e con le quali abbiamo potuto personalizzare gli ambienti che per noi erano più importanti come la sala e la camera da letto”.

“Ci hanno spiegato che oltre ad avere un’importante funzione decorativa, la carta aiuta anche a proteggere le pareti da usure quotidiane. Noi abbiamo scelto la carta perché era quella che più rispondeva alle nostre esigenze ma c’era la possibilità di scegliere anche tra le versioni in vinile, in stoffa, in fibra di vetro, in nylon in pvc o in materiale ignifugo”.

Vernici per esterno.

“Stavamo cercando delle vernici che rispondessero ai criteri di affidabilità e resistenza nel tempo e nell’esclusivo punto vendita Sikkens di Tecnoedil abbiamo potuto scegliere tra diverse tipologie di cicli adottati per la protezione delle facciate. Protezione ottenuta da prodotti in grado di garantire traspirabilità, contrasto alla formazione di alghe e funghi, impermeabilità e tenuta di colore. Proprietà che renderanno la nostra casa unica e confortevole per molto tempo”.

“Possiamo ritenerci più che soddisfatti del percorso compiuto e, soprattutto, del risultato. La professionalità, serietà e qualità dei prodotti hanno fatto la differenza!”.

