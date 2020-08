Sogno di una casa in legno #4, la scelta delle finiture: pavimentazione e arredo bagno

Quarta puntata con la rubrica “Sogno di una casa in legno“, proposta dal nostro sponsor “Tecnoedil”. Abbiamo seguito sin dal primo momento la storia di Edoardo e Ginevra, osservando fase dopo fase come il loro desiderio di farsi costruire una casa in legno si stia pian piano concretizzando, grazie all’aiuto e il supporto di una delle principali realtà marsicane nel campo dell’edilizia.

Stiamo per arrivare al termine del percorso; nell’appuntamento precedente, avevamo lasciato i nostri protagonisti alle prese con la scelta degli impianti di riscaldamento/raffrescamento. Il passo successivo da compiere riguarda le finiture. Nello specifico: pavimentazioni e arredo bagni. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Fase 4: la scelta della pavimentazione e dell’arredo bagno.

La fase relativa alle finiture di una casa non va mai interpretata come trascurabile o di secondo piano. La scelta degli “accessori” della propria abitazione, infatti, non può essere lasciata al caso in quanto ne va a denotare la qualità e, soprattutto, completa quanto fatto fino a quel momento.

Pavimentazione.

“La scelta della pavimentazione”, ha raccontato Ginevra, “è stata esaltante quanto complessa. Per questo, è risultato necessario avere il supporto di professionisti specializzati che ci hanno non solo indicato il miglior pavimento in base ai nostri gusti estetici e stilistici ma anche la soluzione che meglio si sposava con i criteri di qualità e durabilità nel tempo”.

“Siamo stati accompagnati nello showroom, in cui ci è stata offerta un’ampissima selezione di pavimenti e rivestimenti, di alta qualità e con prezzi che rispondevano alla nostra idea di budget”.

Quando ci si appresta a scegliere le forniture, infatti, è importante trovare anche il giusto compromesso tra ampiezza di scelta, qualità e budget a disposizione. Una coppia giovane può avere una capacità di spesa limitata ed è proprio qui che un negozio specializzato come Tecnoedil può essere d’aiuto.

“I costi convenienti ci hanno permesso di scegliere senza essere influenzati o limitati ma potendo variare tra le numerose proposte in base alla destinazione d’uso degli ambienti, alle dimensioni e alle eventuali esigenze estetiche da rispettare in conformità con il resto della casa”.

“L’alta disponibilità di materiale ha fatto sì che fossimo in grado di incontrare i nostri gusti ed esigenze, confrontare i prodotti e le loro capacità in termini di resistenza, creatività e trasmissione del calore domestico”.

“Grazie ai consigli degli esperti, che arrivati ormai alla quarta fase avevano compreso quale fosse la nostra idea di casa in legno, abbiamo affrontato questo stadio come un’esperienza più che piacevole ma soprattutto siamo stati capaci di scegliere quale pavimento facesse al caso nostro grazie alle diverse descrizioni e spiegazioni tecniche che ci sono state fornite per ogni tipologia che ci veniva presentata”.

Arredo bagno.

“Subito dopo aver dedicato spazio e tempo alla scelta della pavimentazione, siamo passati nell’aerea dello showroom destinata all’arredo del bagno. La prima cosa che abbiamo notato”, ci ha continuato a raccontare Edoardo, “è stata la presentazione di un ventaglio di materiali e prodotti che andavano dai grandi classici alle ultime novità e tendenze in fatto di design”.

“Prima di passare alla selezione dei diversi modelli, abbiamo apprezzato i consigli relativi ai tipi di rivestimento e alle idee che ci hanno dato in merito agli abbinamenti estetici di quest’ultimi con i pavimenti”.

“Rubinetterie, sanitari, box doccia, mobili… per ogni settore abbiamo ricevuto consulenze esperte dal personale, che ci ha fornito soluzioni concrete per la realizzazione di uno dei luoghi più intimi e importanti della casa con modelli che rispondevano al massimo del comfort, tipologie di arredo eleganti e sofisticate o moderne e funzionali”.

Nella prossima puntata vedremo quale sarà il quinto passaggio che Edoardo e Ginevra dovranno affrontare per avvicinarsi sempre di più alla realizzazione del loro sogno. Nel frattempo, ecco un video che potrebbe esservi utile:

