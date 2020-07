Sognare la Terra al fianco del Patto territoriale della Marsica, Piacente (Pd): ricostruiamo la governance del territorio

Avezzano. Prosegue con successo il palinsesto online di Sognare la Terra, il format politico-culturale ideato e portato avanti settimanalmente da Francesco Piacente, Segretario per la provincia dell’Aquila del Partito Democratico. Ospite della dodicesima puntata del programma è stato l’avvocato Loreto Ruscio, presidente del Patto territoriale della Marsica, ente consortile dedicato allo sviluppo del territorio, con il quale si è discusso sul come rilanciare le aree interne valorizzandone eccellenze e peculiarità.

“Il territorio è alle prese con una situazione di scollamento tra comunità e mancanza di programmazione: dobbiamo prenderne coscienza per invertire la rotta dopo anni di demagogia e demolizione degli enti sovracomunali. Ora dobbiamo ripartire con le esperienze sane e il Patto può essere uno strumento fondamentale per rilanciare le aree interne”, ha dichiarato Piacente.

“La programmazione e la gestione dei fondi pubblici per lo sviluppo territorio rappresentano la nostra primaria e principale occupazione”, ha dichiarato Ruscio in sede di presentazione del progetto. “Ci occupiamo di individuare quali siano le strutture presenti sul territorio per rilanciare lo stesso, da qui il patto, appunto, tra enti pubblici e mondo produttivo che viene poi proposto al Ministero dello Sviluppo Economico per l’approvazione e quindi per la produzione: è questo l’iter che ha seguito il progetto Abruzzo Quality per la promozione della nostra regione”.