Soffri di mal di schiena? Ad Avezzano arriva l’ossigeno-ozonoterapia: trattamento con azione antinfiammatoria e antidolorifica

Soffri di lombosciatalgia, lombocruralgia e cervicobrachialgia ma ancora non hai trovato un rimedio efficace? Le patologie specifiche della colonna vertebrale, quali l’ernia del disco, sono le cause principali del mal di schiena. Se sei ancora alla ricerca di una terapia in grado di vincere i dolori, devi sapere che è in arrivo un nuovo servizio nel Centro Medilab di Avezzano.“

Ossigeno-Ozonoterapia”: cosa è

L’ossigeno-ozonoterapia è un trattamento con azione antinfiammatoria e antidolorifica la cui applicazione viene effettuata mediante iniezioni intramuscolari paravertebrali, nella zona interessata dalla patologia, grazie a una miscela preparata con ossigeno e azoto.

I benefici dell’ossigeno-ozonoterapia

I benefici dell’ossigeno-ozonoterapia possono verificarsi dopo poche sedute fino ad arrivare col tempo all’ottenimento della riduzione del volume dell’ernia discale. Ciò è possibile grazie all’effetto disidratante dell’ozono sul disco intervertebrale. Per una maggiore efficienza, la terapia viene affiancata da un percorso fisioterapico di rieducazione posturale.

Svolgimento e campi di applicazioni

Il trattamento (per una durata di pochi minuti) si esegue in ambulatorio. Si tratta di un tipo di terapia adatta a tutti e con effetti collaterali nulli. Uno dei principali campi di applicazione è l’ortopedia. Come abbiamo già accennato, infatti, è rivolta a pazienti affetti da artropatie, cervicalgie, lombalgie e lombosciatalgie da ernie discali, stenosi vertebrali, tendinite, sindrome del tunnel carpale e tarsale etc.

