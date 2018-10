Soddisfazione dai vertici della CNA per l’incontro ad Avezzano, D’Amore: sostenere le realtà associative

Avezzano. “Grande soddisfazione” è quanto emerge dalle parole di Francesco D’Amore, presidente della CNA territoriale di Avezzano, a seguito dei lavori svoltisi nella mattinata di sabato 6 ad Avezzano, alla presenza del presidente nazionale della CNA, Daniele Vaccarino, e di rappresentanti istituzionali, nonché dei dirigenti della CNA abruzzese, su un tema di particolare importanza, ovvero “il ruolo della rappresentanza nello sviluppo economico locale”.

Tema attorno al quale si sono succeduti una serie di interventi moderati da Pasquale Cavasinni, Direttore della CNA territoriale. Dopo gli “onori di casa” e i saluti da parte dello stesso D’Amore e di Savino Saraceni, Presidente di CNA Abruzzo; dell’avvocato Alfredo Retico, del network CNA Avezzano, il quale ha posto l’accento sull’esigenza, ormai stringente di una legge sulla rappresentanza;

del Dott. Fabrizio Belisari, funzionario della CNA di Avezzano e convinto sostenitore, come emerso dal suo intervento, della capacità della CNA di sapersi continuamente rinnovare, a tutti i livelli, anche nel fare rappresentanza, Cavasinni, nel porre l’accento sull’importante ruolo assolto anche dalle Istituzioni in tema di rappresentanza, ha dato ampio spazio agli interventi previsti per la giornata, primo fra tutti quello del Sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis, il quale non ha potuto esimersi dal rivolgere un plauso alla CNA di Avezzano in merito a questa e a tante altre iniziative contraddistinte sempre da garbo ed eleganza, ma soprattutto da contenuti che riescono a centrare l’obiettivo, in particolare quello della rappresentanza, tema di grande attualità; il sapere rappresentare i bisogni delle imprese, nel caso di un’Associazione di categoria come la CNA, ma anche i bisogni dei cittadini.

Ed è il segnale che la CNA di Avezzano ha voluto lanciare con questo incontro, grazie anche al contributo degli altri intervenuti, Giuseppe Di Pangrazio, Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo, il Dott. Valerio Dell’Olio, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, Antonello Tangredi, Segretario FIM-CISL della Marsica e l’avv. Sara Marcozzi, Capogruppo in Consiglio Regionale per il M5S; da tutti un unico monito, un grido unanime: le istituzioni e la politica devono essere vicine alle imprese, ai lavoratori, ai cittadini tutti, questo è quello che da più parti viene richiesto.

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate a Daniele Vaccarino, Presidente Nazionale della CNA, che, dopo essersi

congratulato con la CNA di Avezzano per aver organizzato un incontro di tale spessore, peraltro in così poco tempo, su un tema che non può che stare a cuore ad una organizzazione come la CNA ha ribadito più volte che Il modo migliore per fare rappresentanza, è partire proprio da realtà locali, quale può essere Avezzano, e arrivare a sensibilizzare le istituzioni a tutti i livelli; ecco perché, CNA valorizza e sostiene le realtà associative territoriali.