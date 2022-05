Società senza campo estromessa dal campionato, presidente Lupi Marsi: “Impossibile preparare atleti”

Avezzano. Società calcistica senza campo di gioco viene estromessa dal campionato di terza categoria Figc. È accaduto ad Avezzano dove a farne le spese è stata la Asd Lupi Marsi Avezzano Nord.

A raccontare l’accaduto agli organi di stampa è il presidente Giuseppe Alonzi che “aveva già dall’inizio del campionato più volte richiamato l’attenzione della Lega Calcio dato che il Comune di Avezzano aveva ignorato le richieste della società per un impianto sportivo. Il presidente addirittura aveva deciso di ritirare la squadra poco prima dell’inizio del campionato non essendo in possesso di un campo, ma le rassicurazioni e le esortazioni della Figc – spiega in una nota il dirigente marsicano – avevano portato il presidente ad affrontare questo calvario. Ma le continue sollecitazioni del presidente Alonzi durante il corso del campionato non hanno prodotto risposte né dalla Figc né dal Comune di Avezzano. Tra l’altro quasi tutti i giocatori, a causa della mancanza di una preparazione atletica non adeguata, non hanno potuto giocare perché infortunati. La società dunque nelle ultime partite di campionato, come protesta per dare un ulteriore segnale alla Figc e rispondere al menefreghismo di Lega e Comune, ha deciso di dare priorità alla salute dei ragazzi e per precauzione si è trovata a dover rinunciare a disputare le ultime gare. La Lega Calcio per tutta risposta, anziché trovare una soluzione a tutela degli atleti, ha espulso la squadra dal campionato, ignorando le difficoltà dell’Asd Lupi Marsi ribadite più volte e di cui era a conoscenza”.

A questo punto il presidente non si fermerà e cercherà di far valere i diritti della società e soprattutto dei calciatori.