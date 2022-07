Soccorso alpino e guardia di finanza in addestramento congiunto sulla Maiella (FOTO)

Avezzano. Un’intensa attività di addestramento congiunto ha visto ieri impegnati il Soccorso Alpino Molise (CNSAS) e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) Abruzzese con la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara.

Scopo dell’addestramento è stato quello di implementare la sinergia operativa tra i due Corpi ad alto livello tecnico in missioni di soccorso congiunte in ambienti montani non antropizzati con l’ausilio dell’aeromobile della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara.

In quest’ottica il personale tecnico dei due Corpi si è esercitato, in squadre miste, nello sbarco ed imbarco in hovering, al verricello in singola e in doppia, e nel recupero ed imbarco della barella mediante verricello. In una seconda fase dell’addestramento i tecnici di elisoccorso del CNSAS e del SAGF hanno simulato missioni di soccorso in elicottero in ambiente in quota.

Teatro delle operazioni è stato il massiccio montuoso della Maiella, zona particolarmente sensibile per la sua fruizione durante tutte le stagioni. Grazie al personale di condotta dell’aeromobile è stato possibile esercitarsi sulla cima di Monte Amaro ad una quota di circa 2800 mt slm affinando le procedure operative e la sinergia tra le figure tecniche a più alta specializzazione dei due Corpi in ambienti particolarmente ostili.