Soccorso alpino: domani riprendono le ricerche, se arriva maltempo si sale solo con le squadre di terra

Massa d’Albe. Concluse per oggi le operazioni di ricerca dei quattro dispersi sul Monte Velino, che riprenderanno domani mattina.

“Si cerca nell’area di Valle Majelama che incrocia la Sella del Bicchero, perché le ricerche portano lì e lo dimostrano – spiega Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo – le auto parcheggiate sotto la Valle e le orme che poi si interrompono proprio in quell’area, la stessa interessata dalla valanga. Stamattina abbiamo cominciato con le unità cinofile che sono salite in quota, per un’ulteriore perlustrazione e nel frattempo è arrivato il sonar Recco dalla Valle D’Aosta, che è stato montato sull’elicottero dei Carabinieri, ex Forestali, e ha effettuato diversi sorvoli per bonificare tutti i canali, le creste e le cime intorno al sito dove stiamo operando, per avere certezza che non ci siano tracce. Domattina riprenderanno le ricerche, in caso di maltempo gli elicotteri resteranno a terra e le squadre saliranno con gli sci”.

Il soccorso alpino ci tiene anche a precisare che la notizia pubblicata in anteprima e in esclusiva da Marsicalive e Abruzzolive di segnali arrivati dal sonar del soccorso alpino non sarebbe corretta.