Smarrito borsello da uomo, proprietario offre ricompensa per chi lo ritrova

Avezzano. Oggi intorno alle 13.30 è stato smarrito un borsello da uomo su via XX Settembre, tipo pochette in pelle con laccio da polso, di medie dimensioni e colore verde, nel tratto di strada in cui la strada incrocia via Garibaldi e via Montello. All’interno vi erano dei fogli di carta di nessun valore, ma anche la chiave di un’autovettura Audi, simile a quella in foto, con portachiavi Audi. Il proprietario offre una ricompensa a chiunque trovi e restituisca il borsello. Chiunque avesse informazioni può rivolgersi agli organi di polizia.