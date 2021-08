Smarrisce il sentiero durante la Naturmarcia di Terranera, paura per un 50enne romano

Rocca di Mezzo. Ha smarrito il sentiero durante la nota gara di podistica amatoriale “Naturmarcia” di Terranera, borgata di Rocca di Mezzo e perdendo l’orientamento ha vagato per decine di chilometri nel bosco.

Per fortuna ora sta bene, un 50enne romano, che è stato rintracciato e localizzato a Fontecchio, in un bosco lontano dal tracciato della gara.

Ad accorgersi della sua assenza sono stati gli operatori della Croce Rossa Italiana, del Comitato dell’Aquila – Unità territoriale di Rocca di Mezzo, che hanno seguito tutta la competizione affinché tutto procedesse nel migliore dei modi. Grazie alla stretta collaborazione tra i sanitari e gli agenti della polizia locale di Rocca di Mezzo, subito è stato dato l’allarme che ha dato vita alle ricerche del podista.

All’inizio si è temuto per il peggio.

Si è pensato che l’uomo non fosse arrivato al traguardo per via di un malore. I soccorritori sono partiti e hanno perlustrato il bosco e la vegetazione che lo circonda. Le ricerche sono state rese più difficili dal fatto che lo sportivo non avesse con se’ un cellulare e quindi è stato impossibile localizzarlo immediatamente.

Per fortuna il 50enne, nel territorio di Fontecchio, ha incontrato due persone che gli hanno permesso di mettersi in contatto con i soccorritori.

Raggiunto dai carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo è stato messo in sicurezza ed è stato riportato in paese. L’uomo era in un leggero stato confuzionale e stremato, in considerazione del fatto che ha percorso molti chilometri, allontanandosi dalla gara e soprattutto viste le alte temperature.