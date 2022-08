Smarrisce il portafoglio, un turista lo riconsegna alla polizia locale con soldi e documenti

Rocca di Mezzo. È una storia a lieto fine quella che vede coinvolta una giovane turista arrivata sull’Altopiano delle Rocche per trascorrere con il suo ragazzo qualche giorno di vacanza. Prima di arrivare nel b&b di Rocca di Cambio, dove ha poi alloggiato, la giovane ha fatto una passeggiata a Rocca di Mezzo.

Durante il check-in nella struttura ricettiva la ragazza si è resa conto di non avere più con sé il portafoglio che conteneva non solo i documenti ma anche tutti i soldi in contanti messi da parte per soggiornare in Abruzzo qualche giorno.

La coppia ha cercato il portafoglio per due giorni ma non è riuscita a trovarlo.

Poi è arrivata però la bella notizia. Un turista di passaggio lo ha trovato e lo ha portato al comando di polizia locale di Rocca di Mezzo. Gli agenti hanno contattato così il comando del Comune di Residenza della giovane, nella Provincia romana, fino a risalire al numero di casa.

A quel punto la ragazza ha saputo dalla sua famiglia che il suo portafoglio era stato lasciato in custodia alla Polizia locale di Rocca di Mezzo. All’interno tutti i documenti e, a sorpresa, anche tutto il denaro. Una storia che restituisce un messaggio positivo, in un periodo in cui è sempre più difficile dare valore e fiducia ai rapporti umani.