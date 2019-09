SLA, Tagliacozzo in piazza per sostenere i malati e la ricerca

Tagliacozzo. Illuminato di verde l’Obelisco della celebre piazza per sostenere la lotta contro la Sla. Tagliacozzo ha aderito all’iniziativa «𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐥’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞» promossa da Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) in occasione della 12ª Giornata nazionale sulla Sla, che cade oggi.

Durante la notte appena passata decine di monumenti in tutto il Belpaese si sono illuminati con il colore di Aisla, compresa la fontana di Piazza dell’Obelisco. Un’anticipazione simbolica della giornata di oggi, che vede 300 volontari impegnati in 150 piazze italiane per raccogliere fondi da destinare all’assistenza di oltre 6.000 persone malate.

«𝐔𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐨» è il titolo dell’iniziativa protagonista di oggi: in cambio di un’offerta di dieci euro è stato possibile ricevere una delle 15mila bottiglie di vino Barbera d’Asti Docg, disponibili grazie a Regione Piemonte, Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, e altri partner.

A sostenere la Giornata anche il Sindaco Vincenzo Giovagnorio, l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Di Girolamo e il Presidente provinciale dell’Aisla Marco Di Norcia con il Dott. Rocco Taranto. Le bottiglie di vino, le magliette ed gli altri gadget sono stati tutti acquistati con generose offerte nella mattinata di domenica. Anche Antonio Monaco di Rai 3 ha girato un bel servizio della manifestazione svoltasi a Tagliacozzo e andato in onda nei tg del giorno è della sera.

A livello nazionale il Brescia Calcio, che scenderà in campo per la prima partita al Rigamonti con uno striscione di Aisla. In corso Zanardelli, a Bedizzole, a Chiari, a Marone ed a Padenghe Aisla sarà presente con un gazebo per informazioni e donazioni.

La luce verde vuole significare che nessuno di noi è solo, grazie all’amore dei propri cari, all’aiuto dei volontari che donano il loro tempo, che sono l’anima forte di questa Assiciazione.