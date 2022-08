Skypass a tariffe agevolate per i residenti nel comune di Celano: tabella dei costi

Celano. Anche quest’anno gli sportivi e gli appassionati dello sci residenti nel comune di Celano potranno usufruire

di tariffe agevolate per lo skipass per la stazione sciistica di Monte Magnola di Ovindoli. È stata definito in

questi giorni, infatti, lo schema di accordo tra il comune di Celano e la società Monte Magnola che gestisce

gli impianti di risalita della rinomata stazione invernale di Ovindoli.

“Il nostro Comune – dichiara Valeriano Fidanza, Consigliere comunale con delega allo Sport – svolge un

ruolo importante per la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive. Per favorire la pratica

dello sci in particolare, dopo aver appreso del prevedibile aumento delle tariffe, ci siamo attivati per

concordare con la famiglia Bartolotti, proprietaria degli impianti di Ovindoli e che ringraziamo per la

disponibilità, le agevolazioni economiche per i residenti nel Comune di Celano. Per la stagione sciistica

2022/23 è stata stanziata una somma massima di 5 mila euro e lo scopo della convenzione è quello di

consentire agli appassionati di questo sport di usufruire di prezzi agevolati per l’acquisto di skipass

stagionali. In pratica – aggiunge Fidanza – l’accordo tra gli Enti prevede che se il costo della tessera

stagionale adulto in prevendita pagherà 280; gli under 17 (nati dopo il 27/11/2005) pagherà 190 euro; gli

under 13 (nati dopo 27/11/2009) pagheranno 110 euro”.

La possibilità di acquistare l’abbonamento è valida fino al prossimo 30 settembre. Ulteriori sconti saranno

applicabili per la prevendita autunnale e per quella successiva al 28 novembre. Per ottenere il riconoscimento

del diritto ad acquistare lo skipass a prezzo agevolato sarà necessario recarsi alla biglietteria della Monte

Magnola ed esibire un valido documento di riconoscimento e il certificato di residenza emesso dal Comune

di Celano, recante la data non anteriore al 1° gennaio 2022, che verrà allegato alla rendicontazione finale.

“I costi sono rimasti invariati – conclude il consigliere Fidanza – e in linea con quelli applicati nel periodo

pre Covid. Il nostro scopo è quello di offrire agli appassionati dello sci e della montagna in generale la

possibilità di tornare a godere dello sport dopo il lungo periodo di stop dovuto appunto alla pandemia”.

TARIFFE AGEVOLATE RESIDENTI COMUNE DI CELANO:

Prevendita estiva, fino al 30/09/2022: ADULTO 280,00; UNDER 17 (nati dopo il 27/11/2005) 190,00; UNDER 13 (nati dopo il 27/11/2009) 110,00.

Prevendita autunnale, dal 01/10 al 27/11/2022: ADULTO 325,00; UNDER 17 (nati dopo il 27/11/2005) 190,00; UNDER 13 (nati dopo il 27/11/2009) 110,00.

Prevendita invernale, dal 28/11/2022: ADULTO 355,00; UNDER 17 (nati dopo il 27/11/2005) 190,00; UNDER 13 (nati dopo il 27/11/2009) 110,00.