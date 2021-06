Skin Center SPA Beauty & Wellness riapre dopo 6 mesi di stop: tornare a prendersi cura di sé stessi, si può

Uscire dalla quotidianità ed entrare in un mondo parallelo per rilassarsi e prendersi cura di sé stessi. Dopo tanto tempo, gli amanti del beauty e wellness possono tornare a coccolarsi. Ad Avezzano è possibile farlo con lo Skin Center SPA Beauty & Wellness, nato per offrire uno spazio in cui staccare la spina e fuggire da una realtà che oggi è sempre più dominata dalla frenesia.

Vasche idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco con cromoterapia e aromaterapia, percorso Kneipp anche esso con cromoterapia e doccia emozionale con getti di nebbia tropicale, cascata a pioggia ed uno scroscio di acqua gelida per i più coraggiosi. Ma anche massaggi, tradizionali, parziali e macchinari professionali per trattamenti dedicati al dimagrimento.

Un angolo di paradiso, unico nel panorama locale, che riapre dopo sei mesi di chiusura forzata causa Covid-19. Una ripartenza importante, dunque, che significa molto per un centro che vuole portare avanti un percorso iniziato nel luglio 2020 ma che è stato interrotto sul nascere.

Abbiamo incontrato il team dell’Urban Spa di Avezzano che ci ha raccontato quali sono state le prime impressioni, a distanza di una settimana dalla riapertura delle porte al pubblico.

“Dopo tutti questi mesi di chiusura”, ha dichiarato il team, “la riapertura è stata di grande impatto per noi. Stiamo ripartendo con la stessa carica che avevamo lasciato a ottobre quando tutto si è fermato. Abbiamo voglia di lavorare, di riprendere un percorso che sia da ora in avanti costante e regolare. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere passione ai nostri clienti, perché tutto quello che facciamo è dettato da un grande amore. I nostri stessi desideri li abbiamo riscontrati nelle persone che in questa settimana sono venute da noi e ci hanno dato fiducia”.

“Abbiamo garantito loro la massima sicurezza, assicurando il rispetto di tutte le normative anti covid. Dalla disinfezione delle mani al controllo della temperatura all’ingresso, dagli accessi limitati alla sanificazione di ogni cabina tra un turno e l’altro. Il nostro settore è tra quelli che ha subito di più a causa della pandemia ma noi stiamo rispondendo in maniera positiva”, ha concluso.

Se vuoi vivere, regalare o condividere un’esperienza che doni gratificazione, vitalità, spensieratezza e gioia in totale sicurezza, lo Skin Center SPA Beauty & Wellness fa al caso tuo.