Situazione critica a Corcumello, consiglieri Di Felice e Bussi: basta alla politica delle piazzette

Corcumello. Situazione critica nella frazione di Corcumello.

“Molti concittadini ci hanno rappresentato una condizione critica nella frazione di Corcumello: acqua razionata, illuminazione pubblica non funzionante, rifiuti sparsi ovunque, cimitero senza custode e senza cura. La frazione è praticamente abbandonata a sé stessa, con grande disagio dei residenti e di quanti vengono qui a trascorrere le vacanze”, hanno dichiarato i consiglieri di opposizione Chiara Di Felice e Dina Bussi.

“Soprattutto quest’ anno, con la crisi in corso, molti Comuni hanno attivato politiche di attrazione turistica attraverso la valorizzazione del territorio, delle bellezze paesaggistiche e storiche: di fronte ai disagi e alle proteste appare chiaro che abbiamo perso l’ennesima occasione. Corcumello e Pescocanale avrebbero molto da offrire, ma è necessario che l’amministrazione locale faccia la sua parte e si impegni seriamente. La politica delle piazze e piazzette, come abbiamo detto tante volte, ha fallito perché non ha portato alcun vantaggio al nostro paese. Nella giornata di ieri abbiamo appreso che anche il Comitato Piani Palentini ha preso posizione sulla vicenda e chiede di conoscere le risorse economiche del bilancio comunale stanziate per le frazioni e i progetti di sviluppo ad esse dedicati.

Porteremo la questione in consiglio comunale per dare voce alle legittime proteste dei cittadini e per richiedere precisi interventi per risolvere i disagi denunciati”, hanno concluso i consiglieri.