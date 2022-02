Siti scommesse sportive: opportunità ma anche rischi dietro ogni angolo

Tanti rischi per i siti di scommesse sportive: incappare in siti illegali e non sicuri di certo la più grande preoccupazione. Il mondo del gioco d’azzardo online sta vivendo, certamente, il suo momento di massimo fulgore. Anche l’appassionato meno tecnologico, durante il lockdown, si è avvicinato ai nuovi siti scommesse per necessità. Va, però, detto a scanso di equivoci che il mondo del web ha fatto dei passi da gigante rispetto alla qualità del gioco e alla sicurezza. Infatti, i migliori siti di scommesse online, per evitare fregature, hanno dato grande spazio all’uso della tecnologia per proteggere dati sensibili e depositi gioco dei propri clienti.

Va da sé, comunque, che i grandi operatori che hanno la licenza per le loro piattaforme nel nostro paese sappiano benissimo che per essere legali e sicuri bisogna sottostare a tutta una serie di regole molto precise e a una tassazione che permette, sin da prima di acquistare un dominio valido, di fare una bella scrematura tra coloro che vogliono fare sul serio e coloro che ci provano in maniera un po’ truffaldina.

L’industria del gioco d’azzardo, negli ultimi tempi, ha subito un grande cambiamento dal punto di vista delle abitudini dell’appassionato. Un dramma mondiale come quello della pandemia, che è ancora in corso, ha modificato il comportamento di tanti giocatori che avevano sempre apprezzato le sale fisiche rispetto alla scelta della piattaforma sul web. Ma c’è sempre un motivo per cambiare.

La scelta forzata e un cambiamento radicale nella abitudini del giocatore

Mentre la pandemia corre ancora veloce nel nostro territorio (circa 500 casi in più in Marsica) ci viene spontaneo fare una piccola digressione sul grande cambiamento dovuto alla chiusura forzata delle sale giochi e delle sale scommesse nel periodo che va dal marzo 2020 al giugno del 2021. Tra alti e bassi in tutti i settori, non di prima necessità, di sicuro quello del gioco è stato uno dei compartimenti che ha più risentito della pandemia e che ancora oggi ne risente visto il grande passo avanti del gaming online rispetto a quello tradizionale.

Anche il giocatore più dubbioso si è trovato a vivere una grande scelta, in un momento in cui si doveva per forza restare in casa. Questo ha portato l’utente a provare la piattaforma online, potendo scegliere tra i palinsesti vari dei siti scommesse online e scoprendo un mondo differente e molto accattivante di giocare in internet. La scelta tra tanti campionati, tanti eventi e lo streaming in diretta con la possibilità della scommessa live ha fatto ricredere anche il cliente più ostico e meno convinto della situazione che stava vivendo.

Ma non è solo quello il punto vincente del sito: è, sicuramente, la qualità della grafica e la fluidità di gioco che permettono all’utente un divertimento veloce e sicuro. E anche la possibilità di poter giocare ovunque ci si trovi e a qualsiasi ora del giorno e della notte che ha fatto la differenza e che continua a farla.

Il nuovo Decreto ristori e la cassa integrazione scontata per i dipendenti del settore gioco

Il nuovo Decreto Ristori è stato approvato e ci sono circa 1,6 miliardi di euro sul piatto per tutti i settori che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi. Parliamo del settore della ristorazione, del turismo, dei centri termali, dei parchi giochi, dei cinema, delle piscine, delle palestre, delle sale giochi. Ci saranno, per tutti, una serie di contributi a fondo perduto che serviranno a dare una mano per riprendere un po’ le fila di un discorso che è stato interrotto bruscamente un paio di anni fa.

E non solo: ci sarà la possibilità di aiutare i dipendenti con una cassa integrazione scontata che permetta loro di avere qualche soldo in più al mese e che non lasci queste famiglie nell’orrore di una perdita di denaro consistente che perdura nel tempo. D’altronde qui non stiamo parlando solo di recensioni di siti scommesse ma di onesti lavoratori che, non per causa propria, si sono ritrovati senza lavoro da un giorno all’altro, e senza nessun tipo di preavviso, a causa di una malattia che non ha permesso di continuare la propria occupazione in maniera consona e tranquilla.