Site.it, vent’anni e tre giorni d’informazione tra seminari e tanti appuntamenti culturali

Luco dei Marsi. E’ prevista per i giorni 7,8 e 9 settembre la manifestazione “Site.it, 20 anni e tre giorni d’informazione”, patrocinata dal Comune di Luco dei Marsi e annoverata nella rassegna estiva “Vacanze luchesi“.

Nell’ambito del Festival sono in programma due seminari, accreditati dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, per un totale di 12 crediti formativi, e iniziative di grande rilievo culturale e artistico.

Quello dei “Venti anni” rappresenta un traguardo importante per una testata giornalistica. Saranno tre giorni dedicati all’informazione ma non solo. Nel Circolo ippico Marsicano ci saranno ampi spazi all’aperto, fruibili, accoglienti, in cui saranno presenti un servizio ristoro e stand di prodotti tipici.

L’anniversario della registrazione della testata giornalistica SITe.it, tra le primissime testate online ad essere registrate in Italia nel 1998, offre l’occasione di un meeting dai molteplici scopi.

Sul versante relativo al tema cardine dell’informazione, il festival prevede due seminari accreditati dall’Ordine dei Giornalisti Abruzzo e una conferenza su temi di attualità nazionale con Attilio Bolzoni de “La Repubblica”, cui si aggiungono le proiezioni di 3 docufilm attinenti all’argomento.

“Querele temerarie e deontologia professionale”, questo il titolo di un seminario che vede tra i relatori Stefano Pallotta, presidente OdG Abruzzo, Alberto Spampinato e Raffaella Della Morte, dell’Osservatorio Ossigeno per l’Informazione. Il seminario è aperto al pubblico, per i giornalisti sono previsti 6 crediti deontologici.

“L’informazione in Abruzzo tra precariato, solidarietà e desertificazione”, presenti nel secondo seminario Stefano Pallotta, giornalisti e direttori delle testate locali per un confronto sulle difficoltà con cui si misura il giornalismo oggi e quelle peculiari dell’esercizio della professione giornalistica in provincia.

Modera il seminario Daniela Senepa, giornalista del Tg3 Abruzzo.

Domenica 9 settembre, alle ore 18, Attilio Bolzoni de “La Repubblica” interverrà in una conferenza da non perdere: “mafia, antimafia e Caso Montante: il ruolo dei giornalisti”.

Di interesse non solo giornalistico anche altri due appuntamenti di grande rilievo: sabato, 8 settembre, alle ore 10, Fabrizio Galadini dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sarà relatore nella conferenza a tema “Fucino e i terremoti”. Domenica 9 settembre, alle ore 16, la conferenza “il mio Silone, nel quarantennale della morte”, con lo storico Mauro Canali.

Saranno previste anche mostre di pittura, scultura e fotografia, fotoreportage, teatro, concerti e un Annullo filatelico speciale.