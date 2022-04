Sit – in dei sindaci fuori dai caselli autostradali per dire no all’aumento dei pedaggi

Carsoli. Partirà alle 10 la nuova protesta dei sindaci contro il caro pedaggi di A24 e A25. L’appuntamento fissato dal comitato degli oltre 100 primi cittadini di Abruzzo e Lazio entrerà nel vivo con la presenza delle fasce tricolori fuori dagli svincoli dei caselli autostradali. Nei presidi di Castel Madama, Vicovaro – Mandela, Carsoli, Magliano dè Marsi, Celano – Aielli, Pescina, Cocullo, Sulmona – Pratola Peligna, Colledara – San Gabriele, Tornimparte e Valle del Salto.

Gli amministratori, a partire dalle 10, distribuiranno materiale informativo per sensibilizzare gli automobilisti e far conoscere a tutti l’attuale situazione di stallo in cui si trova il piano economico finanziario. Al loro fianco ci saranno anche gli autotrasportatori della Cna Fita Abruzzo.

A dicembre scorso, infatti, Strada dei Parchi annunciò il blocco degli aumenti dei ticket autostradali del 34,75%, inizialmente previsto per il primo gennaio, invitando il governo a sbloccare il Pef nel quale sono previsti anche 5 miliardi per A24 e A25. Il tutto doveva essere fatto entro sei mesi, cioè non oltre il primo luglio data in cui, se non fosse accaduto nulla, Strada dei Parchi avrebbe fatto scattare gli aumenti. A poco meno di 70 giorni da quella data nessuno sa a che punto è il Pef e se il caro pedaggi potrà essere scongiurato o no.