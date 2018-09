Ristrutturazione con adeguamento alle nuove normative antisismiche, se ne è parlato a Scurcola

Scurcola Marsicana. Si è svolto a Scurcola marsicana un convegno sul Sisma bonus, ovvero il nuovo sistema incentivante per la ristrutturazione con adeguamento alle nuove normative antisismiche ed energetiche. Hanno partecipato professionisti di settore come Sandro Di Fabio progettista strutturale e libero professionista, Fabrizio Pappalepore commercialista ed esperto nel settore fiscale legato al sistema Sisma ed ecobonus, Massimo Lombardo imprenditore ed esperto in tematiche energetiche ed ambientali (che ha moderato il convegno) e Antonello Gasbarri della Gruppo Palmerini Costruzioni.

Dopo aver ascoltato le relazioni di ognuno si è giunti alla conclusione che la nuova normativa che introduce il sistema Sisma ed ecobonus risulta essere una vera opportunità per chi ha intenzione di ristrutturare la propria abitazione o il condominio sfruttando appieno gli incentivi previsti dalla norma, soprattutto se si sceglie come player una società che ha la possibilità di operare come sostituto di imposta. Le opportunità si estendono anche per i comuni che hanno i centri storici da recuperare. L’iniziativa nasce dalla necessità di divulgare i concetti della norma ai cittadini e ai professionisti legati al settore edile con lo scopo di porre l’attenzione sul concetto di prevenzione dai danni provocati dal sisma, sulla vulnerabilità sismica dei fabbricati (molti dei quali non a norma perché costruiti prima 1970) e sulle possibilità di abbattere di una sostanziosa percentuale le spese per l’adeguamento sismico dei propri fabbricati. Tale convegno sarà il primo di una serie soprattutto nel territorio marsicano che risulta essere ad elevato rischio sismico.