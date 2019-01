Sisma bonus, come usufruirne? Domani ad Aielli un convegno con degli specialisti del settore

Aielli. Aumentare la sicurezza nelle aree sismiche attraverso gli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini. E’ il caso del Sisma Bonus, ideato proprio per permettere la messa in sicurezza degli immobili, in zone considerate a rischio.

“Il Sisma Bonus, rappresenta, per le zone altamente sismiche come la nostra, uno strumento importante che dovrebbe essere conosciuto ed utilizzato da tutti” spiega il Sindaco Enzo Di Natale. “Oggi, anche dopo l’ultimo evento sismico che ci ha visti coinvolti da vicini, il terremoto di Collelongo, ci porta a cogliere le opportunità che il sisma bonus può rappresentare per tutti”.

Di Natale evidenzia come tale strumento sia utile anche per recuperare edifici abbandonati, e di come ogni possibilità vada colta e sfruttata nel migliore dei modi, soprattutto sei si vive in una terra così sismica come la nostra

L’evento si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Aielli a partire dalle 17.