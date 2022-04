Sirente Bike Marathon-Ana Aielli: il 22 maggio gara di campionato regionale marathon FCI Abruzzo

Aielli. L’enorme mole di lavoro dell’Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli ha rinnovato ancora una volta la passione e il fervore per mettere in cantiere la Sirente Bike Marathon Ana Aielli nella data del 22 maggio.

Inserita nei circuiti Abruzzo Mtb Cup e Race Cup Centro Italia Mtb, è arrivata la conferma dal comitato regionale FCI Abruzzo per l’assegnazione del campionato regionale marathon solo per il percorso lungo di 67,5 chilometri in alternativa a quello point to point di 34,5 chilometri.

E i preparativi sono già ben avviati per l’evento che dà ad Aielli la possibilità di ospitare una manifestazione di grande pregio (onorata nell’anno 2019 di aver ospitato i campionati italiani FCI) sul piano della promozione territoriale e turistica.

Il sito internet della manifestazione, raggiungibile all’indirizzo www. sirentebikemarathon.it sarà arricchito di informazioni e costantemente aggiornato per interagire meglio tra gli organizzatori e i partecipanti.