Sindaco Tedeschi scrive al direttore Asl 1: chiedo chiarezza e certezze per i vaccini anti-Covid

Cerchio. Il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi ha inviato una richiesta di chiarimenti e notizie certe sulla situazione dei vaccini.

“Chiedo chiarezza e notizie certe per i vaccini”, ha spiegato il sindaco di Cerchio. “Il comune di Cerchio pronto a collaborare per garantire un servizio certo ai cittadini . C’è bisogno di certezze e fiducia, le istituzioni hanno il dovere di fare ogni sforzo in tal senso collaborando con lealtà”. Nel documento Tedeschi ha evidenziato come sia “necessario che le pubbliche amministrazioni, in particolare i Comuni, che sono quelli che si trovano a stretto contatto con i cittadini, possono e devono essere coinvolte proprio garantire un servizio efficiente e funzionale, ricordando anche come i numeri telefonici messi a disposizione per tale servizio, non sono così funzionali, in quanto o nessuno risponde o risultano essere occupati. Fatto che porta i cittadini a rivolgersi proprio agli uffici Comunali, per tentare di avere chiarimenti in merito”.

“Considerato tutto ciò”, ha concluso Tedeschi, “ se dovesse perdurare tale ingestibile situazione, mi riservo di agire per vie legali”