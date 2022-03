Sindaci e parlamentari a Carsoli, focus contro gli aumenti delle autostrade Lazio Abruzzo

CARSOLI – Si è svolta questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Carsoli il previsto incontro alla presenza di delegazione sindaci Lazio Abruzzo, e con la presenza di alcuni parlamentari che hanno raccolto l’invito dei primi cittadini. A dire il vero solo tre: l’on. Stefania Pezzopane, la sen. Di Girolamo e la senatrice Loredana De Petris.

Sicuramente, sarebbe stata opportuna una maggiore presenza dei parlamentari abruzzesi anche perchè la situazione è molto complessa. I lavori comunque sono stati introdotti dal sindaco di Carsoli Velia Nazzarro che coordina i sindaci Lazio Abruzzo e dei quali era assicurata una rappresentanza con particolare riferimento però a quelli della Valle Aniene, gran parte molto sensibili alla tematica.

Subito ci si è addentrati nel problema che deve essere fronteggiato e su cui i sindaci sono decisi a portare avanti la loro battaglia su tutti i fronti. Delusi però da una mancanza di riscontro da parte del governo, in questa occasione si è fatto il punto. La senatrice Di Girolamo ha chiarito alcuni aspetti relativi ad esempio all’interlocuzione da tenere, infatti il caso Strada dei Parchi, sempre secondo quanto riferito dalla parlamentare, non sarebbe più ascrivibile al Ministro Giovannini, bensì trasferito direttamente al governo e quindi a Palazzo Chigi.

Quindi serve individuare l’interlocutore chiaro. Il consigliere di Pescina Alfonsino Scamolla, con forza ha chiesto ai parlamentari di intervenire e cercare di far luce su una vicenda che si aggroviglia sempre di più invece di semplificarsi.

L’on. Pezzopane ha parimenti espresso tutta la sua determinazione nel portare avanti questa battaglia così come per la De Petris.

“Abbiamo deciso di andare avanti – spiega il sindaco di Carsoli Velia Nazzarro – occorre in questi pochi mesi che precedono il rischio aumento pedaggi, attivare ogni forma per scongiurare ciò. Già la situazione era difficile in precedenza, ora con la situazione del caro energia, non è pensabile di fare la sommatoria con il carissimo autostrade. Ora proseguiremo comunque e renderemo note le decisioni intraprese per i giorni seguenti”.