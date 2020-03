Simplicio Catenacci è stato ritrovato, da sabato nessuno aveva più sue notizie

Celano. Scosso e ferito ma in buone condizioni. Così è stato ritrovato Simplicio Catenacci, il 71enne di Celano che sabato aveva fatto perdere le sue tracce spingendo la famiglia a cercarlo ovunque. L’uomo, che da qualche tempo viveva a Rovere, frazione di Rocca di Mezzo, è stato trovato dalle forze dell’Ordine che lo stavano cercando dopo l’allarme della famiglia, in montagna.

Grazie al supporto di diverse squadre è stato individuato in località fonte degli Innamorati, non lontano da Rovere. Immediatamente è stato soccorso e trasferito all’ospedale dell’Aquila per degli accertamenti. L’uomo si era allontanato per cause ancora al vaglio degli inquirenti ed era rimasto bloccato con l’auto in una strada di montagna. Da lì poi la scelta di fare due passi a piedi. Nel tragitto l’uomo è caduto e si è ferito e non è più riuscito a tornare indietro.

L’intervento poi dei soccorsi ha permesso di rintracciarlo e di farlo riabbracciare dai suoi familiari in ansia per la sua sorte.