Simonelli (Nazione Futura): illuminare il municipio con il tricolore, simbolo di unione in un momento così delicato

Avezzano. “In questi giorni di grandi difficoltà, con la paura che rischia di fare più danni di quanti non ne stia facendo una pandemia ormai diffusa a livello globale, è necessario “, afferma Nello Simonelli, responsabile di Nazione Futura Avezzano,” che dalla politica arrivino messaggi di unione e non divisivi, di conforto e di aggregazione e non di scontro”.

“Per questo, riteniamo, come Nazione Futura Avezzano, che sarebbe bello supportare la proposta avanzata da Fratelli d’Italia di illuminare di notte il nostro municipio con i colori verde, bianco e rosso del tricolore. E’ una proposta simbolica, in questi giorni in cui si festeggia l’unità nazionale. Ma quando le certezze vengono meno, gli uomini hanno bisogno di credere in qualcosa, nei simboli”.

“E quale simbolo, nei momenti bui, riesce ad unire”, conclude Simonelli,” le coscienze e i cuori come la nostra bandiera?”.