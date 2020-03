Siete in casa e non sapete come allenarvi? Ecco gli esercizi di Evolution fitness club da eseguire

Avezzano. Siete in casa e non sapete come allenarvi? Ci pensa Evolution fitness club. Ecco qualche esercizio suggerito da Marica, dottore in Scienze Motorie e docente di educazione fisica.

Allenamento in casa

In questo periodo il pensiero di tutti noi è dare priorità alla nostra salute, attuando tutte le “nuove” regole per far fronte alla situazione di emergenza che dobbiamo affrontare. Ci uniamo sicuramente a quella che è la campagna #iorestoacasa e dentro casa possiamo sbizzarrirci a fare tante ma tante cose, tra cui allenarci!

Allora abbiamo pensato di darvi qualche consiglio e regalarvi qualche momento di tranquillità con qualche spensierato articolo sull’allenamento in casa!

Di seguito troverete una serie di esercizi che potrete svolgere, in base alle vostre esigenze in diversi modi:

– per tonificare: esercizi ripetuti in serie, almeno 3/4 per 12/15 ripetizioni con un minuto di recupero tra una serie e l’altra

– per bruciare grassi: gli stessi esercizi possono essere svolti in sequenza, senza recuperi, per 3 o 4 volte con un riposo, tra un round ed un altro, di due minuti

In qualsiasi modo vogliate impostare l’allenamento ricordate di svolgerlo almeno due o tre volte a settimana

Riscaldamento

-Jumping-jack 30” -Step-touch 30” -Corsa calciata 30” –Step touch 30” –Balzi sagittali con slancio braccia 30”

Fase centrale

 Squat clean press (improvvisate i pesi con quello che avete in casa)

 Push-up (ginocchia a terra per principianti)

 Jump lounge (affondi alternati per principianti)

 Dips (dove lo ritenete opportuno, anche su una sedia)

 Bridge (per attivare bene i glutei farne almeno 50, movimenti lenti)

 Curl (improvvisate i pesi con quello che avete in casa, ad esempio bottiglie d’acqua!)

Defaticamento

Per quanto riguarda la fase finale dell’allenamento preferiamo aiutarvi con qualche immagine… ricordate di compiere movimenti lenti e di aiutarvi sempre con la respirazione!

Intanto iniziamo…e tra qualche giorno aggiorneremo

l’allenamento per diversificare gli esercizi!

Buon lavoro!